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        Tasmasından kurtulan köpeğin saldırmasıyla kaza yapan 2 polis yaraladı

        BARTIN'da kavga ihbarına giden motosikletli Yunus ekibi, köpeğin saldırısı sonucu kaza yaptı, 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:15 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:15
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        Tasmasından kurtulan köpeğin saldırmasıyla kaza yapan 2 polis yaraladı
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        BARTIN'da kavga ihbarına giden motosikletli Yunus ekibi, köpeğin saldırısı sonucu kaza yaptı, 2 polis memuru yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Kanlıırmak Caddesi’nde meydana geldi. Kavga ihbarına giden motosikletli Yunus polisi ekibine, sahibi tarafından gezdirildiği sırada tasmadan kurtulan köpek saldırdı. Köpekten kaçmak için manevra yapan polisler, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler Ü.Ö ve F.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Köpeğin sahibi hakkında işlem başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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