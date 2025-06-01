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        İl il gezip, kuyumcuları sahte altınla dolandıran çift tutuklandı

        BARTIN'ın da aralarında olduğu 8 ilde, kuyumcuları sahte altınlarla toplam 122 bin 700 TL dolandıran M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:37 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:40
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        İl il gezip, kuyumcuları sahte altınla dolandıran çift tutuklandı
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        BARTIN’ın da aralarında olduğu 8 ilde, kuyumcuları sahte altınlarla toplam 122 bin 700 TL dolandıran M.S. (29) ve eşi S.S. (29), polis tarafından 148 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek yakalanıp, tutuklandı.

        Farklı zamanlarda İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya, Ankara ve son olarak Bartın'daki bir kuyumcuya giden M.S. isimli erkek ve eşi S.S. sahte altın bozdurdu. Durumu fark eden kuyumcular, polise haber verdi. İhbar üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, 148 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceledi. Antalya'dan kiraladıkları araç ile Bartın'dan ayrılmak üzere olan çift, Amasra yolu Arıt kavşağında polis tarafından durduruldu. Kuyumcuları toplam 122 bin 700 TL dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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