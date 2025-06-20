Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da mavi bayraklı plajda kirlilik; denize girmek yasaklandı

        BARTIN'ın tek mavi bayraklı plaj İnkumu'nda deniz yüzeyinde mazot ve kötü koku nedeniyle inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 21:06 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da mavi bayraklı plajda kirlilik; denize girmek yasaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BARTIN'ın tek mavi bayraklı plaj İnkumu'nda deniz yüzeyinde mazot ve kötü koku nedeniyle inceleme başlatıldı. Denizde oluşan kirlilik nedeniyle Valilik tarafından denize girmek yasaklandı.

        Bartın'da akşam saatlerinde 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, su yüzeyinde mazot ve kötü koku ile karşılaştı. Durumu fark edenler denizden mazot kokusu gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı. 3 kilometrelik sahil şeridinin 500 metrelik kısmında görülen kirlilik için detaylı çalışma başlatıldı. Koku ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için Sahil Güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemileriyle ilgili araştırma başlattı. Bartın Valiliği tarağından denizde oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturduğundan İnkumu'nda denize girmek yasakladı. Yasak, hoparlörden anons yapılarak duyuruldu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Arslan kirliliğin nedenini belirlemek için çalışma yaptıklarını ve en kısa zamanda sonuçlanacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Endişeliyim
        Putin: Endişeliyim
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        'Askeri çözümün riskleri yüksek'
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        "ABD taktik nükleeri dışlamıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!

        Benzer Haberler

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan denizde oluşan kirliliğe ilişkin açıklama:
        Bartın Valisi Nurtaç Arslan'dan denizde oluşan kirliliğe ilişkin açıklama:
        Bartın'da denizde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı
        Bartın'da denizde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme başlatıldı
        Bartın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Bartın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya mazbatasını aldı
        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya mazbatasını aldı
        Bartın'da yol düzenleme çalışmaları sürüyor
        Bartın'da yol düzenleme çalışmaları sürüyor
        Yavru bozayı bu kez limanda görüntülendi
        Yavru bozayı bu kez limanda görüntülendi