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        Bartın'da plajda bıçaklı kavga: 1 yaralı

        BARTIN'ınİnkumu tatil beldesindeki plajda 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:59
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        Bartın'da plajda bıçaklı kavga: 1 yaralı
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        BARTIN'ınİnkumu tatil beldesindeki plajda 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında İnkumu tatil beldesinde bulunan plajda meydana geldi. İddiaya göre, plajda iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında K.Y (18), bıçakla B.E.Z.'yi (18) bacağından yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, K.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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