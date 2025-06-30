Kaymakam ve belediye başkanından 13'üncü çocukları dünyaya gelen çifte ziyaret

BARTIN'ın Ulus ilçesinde 27 yıllık evli Mehmet Ali Aloğlu (52) ve Ayşe Aloğlu (44) çiftinin 13’üncü çocukları dünyaya geldi. 5 kız, 8 erkek çocuk sahibi aile, son bebeklerine Barış ismini verirken, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve Kaymakam Fırat Kadiroğlu aileyi ziyaret etti.

Ulus ilçesine bağlı Güneyören köyünde çiftçilik yapan 27 yıllık evli Mehmet Ali Aloğlu ve Ayşe Aloğlu çiftinin 13’üncü çocukları, 2 ay önce dünyaya geldi. Aile, doğan erkek bebeğe Barış ismi verdi. 5’i kız, 8’i erkek, en büyüğü ise 26 yaşında olan toplam 13 çocuk sahibi aileyi, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu evlerinde ziyaret etti. Uzun ve Kadiroğlu, yenidoğan bebeğe çeyrek altın, diğer çocuklara ise tuttukları futbol takımlarının formaları hediye etti.

Ziyarette konuşan Fırat Kadiroğlu, 2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Bu anlamlı yılda, Alaoğlu ailesi 13’üncü çocuklarıyla adeta Aile Yılı’na damga vurdu. Böyle güçlü aile yapıları toplumun geleceği açısından son derece kıymetli. Bizler devlet olarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.