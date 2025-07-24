Bartın'da orman yangını büyümeden söndürüldü
BARTIN'ın Kozcağız beldesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
BARTIN’ın Kozcağız beldesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kozcağız beldesinde bulunan Kozcağız Barajı yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, saat 16.00 sıralarında büyümeden söndürüldü.
Bölgede yangının yayılma riskine karşı soğutma çalışması yapılıyor.
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