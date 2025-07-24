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        Bartın'da orman yangını büyümeden söndürüldü

        BARTIN'ın Kozcağız beldesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:35
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        Bartın'da orman yangını büyümeden söndürüldü
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        BARTIN’ın Kozcağız beldesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kozcağız beldesinde bulunan Kozcağız Barajı yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, saat 16.00 sıralarında büyümeden söndürüldü.

        Bölgede yangının yayılma riskine karşı soğutma çalışması yapılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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