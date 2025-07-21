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        Bartın Üniversitesi'nde "Çocuk Edebiyatı Çalıştayı" düzenlendi

        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "Çocuk Edebiyatı Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:47
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        Bartın Üniversitesi'nde "Çocuk Edebiyatı Çalıştayı" düzenlendi
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        Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "Çocuk Edebiyatı Çalıştayı" düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi koordinasyonunda düzenlenen ve çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte farklı kurum, kuruluş ve üniversitelerden alanında uzmanlar bir araya geldi.

        "Bir Yüksek Lisans Programı Önerisi: Çocuk Edebiyatı Çalıştayı"nda çocuk edebiyatının eğitimdeki yeri, günümüz dinamikleri ve güncel sorunlar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

        Etkinliğin açılış konuşmalarını BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) Kurucu Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever yaptı.

        Akkaya, sistemli bir çocuk edebiyatı yüksek lisans programının gerekliliğini belirterek, ülkede kültürün, gelenek ve göreneklerin çocuğa dair yansıdığı farklı durumların disiplinlerarası çalışmalarla geniş yelpazede incelenmesi gerektiğini söyledi.

        Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak düzenlediğimiz bu önemli programda, sistemli bir yapı oluşturma gayretiyle alanında uzman konuklarımızla çocuk edebiyatını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Bu alana yönelik değerler sistemini nasıl daha iyi aktaracağımızı, biçimsel yapısına dair unsurları anlamak ve anlatmak için yapabileceklerimizi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Sever ise çocukluk döneminin insan yaşamının inşa evresi olduğunu ve bu süreçte karşılaşılan kitapların niteliği, çocukların toplumsal yaşama donanımlı bireyler olarak katılması açısından önemli olduğunu belirtti.

        BARÜ Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Arzu Çevik moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Mustafa Kocaarslan, çocuk gelişimi ve çocuk edebiyatı üzerine son zamanlarda gerçekleştirilen disiplinlerarası araştırmaları içeren sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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