Bartın Üniversitesi'nde "Çocuk Edebiyatı Çalıştayı" düzenlendi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "Çocuk Edebiyatı Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi koordinasyonunda düzenlenen ve çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte farklı kurum, kuruluş ve üniversitelerden alanında uzmanlar bir araya geldi.

"Bir Yüksek Lisans Programı Önerisi: Çocuk Edebiyatı Çalıştayı"nda çocuk edebiyatının eğitimdeki yeri, günümüz dinamikleri ve güncel sorunlar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) Kurucu Müdürü Prof. Dr. Sedat Sever yaptı.

Akkaya, sistemli bir çocuk edebiyatı yüksek lisans programının gerekliliğini belirterek, ülkede kültürün, gelenek ve göreneklerin çocuğa dair yansıdığı farklı durumların disiplinlerarası çalışmalarla geniş yelpazede incelenmesi gerektiğini söyledi.

Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak düzenlediğimiz bu önemli programda, sistemli bir yapı oluşturma gayretiyle alanında uzman konuklarımızla çocuk edebiyatını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Bu alana yönelik değerler sistemini nasıl daha iyi aktaracağımızı, biçimsel yapısına dair unsurları anlamak ve anlatmak için yapabileceklerimizi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.