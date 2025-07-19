Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

BARTIN’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bartın ve İstanbul’da, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 659 ecstasy hap, 4 hassas terazi, 3,38 gram sentetik bonzai ve 16 fişek ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.