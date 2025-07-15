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        Eski eşini öldürdü, üvey kızını ağır yaraladı

        BARTIN'da Erdinç Asan (61), 1 ay önce boşandığı Fati Asan'ı (46) bıçaklayarak öldürdü, üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu (23) ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:05
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        Eski eşini öldürdü, üvey kızını ağır yaraladı
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        BARTIN'da Erdinç Asan (61), 1 ay önce boşandığı Fati Asan'ı (46) bıçaklayarak öldürdü, üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu (23) ağır yaraladı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Orduyeri Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. Erdinç Asan, 1 yıl önce evlenip, 1 ay önce boşandığı Fati Asan'ın evine gitti. Erdinç Asan, 'kıskançlık' nedeniyle tartıştığı Fati Asan'ı ve üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu bıçakladıktan sonra evden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve boynundan bıçaklandığı öğrenilen Fati Asan hayatını kaybetti; kızı Ebru Emeksizoğlu'nun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şüpheli suç aleti bıçakla yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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