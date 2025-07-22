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        Bartın'da tarlaya inen çakal yavrusuna lastik ayakkabıda su verilmesi kamerada

        Bartın'da tarlaya inen çakal yavrusuna lastik ayakkabıda su verilmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:16
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        Bartın'da tarlaya inen çakal yavrusuna lastik ayakkabıda su verilmesi kamerada
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        Bartın'da tarlaya inen çakal yavrusuna lastik ayakkabıda su verilmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Hava sıcaklığının 35 derece hissedildiği ilde doğal ortamlarında susuz kalan bazı canlılar, insanların bulunduğu alanlara inmeye başladı.

        Kocaköy köyünde tarlada eşiyle çalışan Yusuf Gülüç, yanlarına gelen çakal yavrusuna lastik ayakkabıda su verdi.

        Fatma Gülüç ise bir süre ayakkabıdan su içen çakal yavrusuna yönelik güzel sözler söyledi.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Görüntülerde, çakal yavrusunun lastik ayakkabıdan su içmesi ve Fatma Gülüç'ün "Hayvan çatlamış susuzluktan, ne kadar sevaba girdin", "Uşağım, ekmek de vereyim mi sana? Al uşağım, emek de ye bakayım", "Nereye gidiyorsun tombiş?" sözleri yer alıyor.

        Kayıtlarda, çakal yavrusunun su içtikten sonra ormanlık alanda kaybolduğu görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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