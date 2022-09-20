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Bakan Dönmez, Bartın'da Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı:

AA

Bakan Dönmez, Bartın'da Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı:

BARTIN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 yılda Bartın'a enerji ve tabii kaynaklarla ilgili toplam 879 milyon liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

Bartın Valiliğini ziyaret ederek Vali Nurtaç Arslan'dan bilgi alan Dönmez, daha sonra Valilik 12 Divan Toplantı Salonu'nda düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Dün Filyos'ta Türkiye'nin en büyük mega projelerinden Sakarya Gaz Sahası'ndaki gelişmeleri yerinde incelediklerini söyleyen Dönmez, 2021 yılındaki önemli keşiflerden birinin de "Amasra1" adı verilen, Sakarya Gaz Sahası'nın komşu bölgesi olan sahayla ilgili olduğunu, 135 milyar metreküplük gaz keşfi yapıldığını ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası ve Amasra ile 540 milyar metreküplük bir gaz rezervi keşfedildiğine işaret eden Dönmez, "O günden bu yana bu bölgeye sık sık geliyoruz. Bartın'la alakalı olarak bakanlığımızı ilgilendiren hususlarda yerinde tespit yapmak ve sorunları yerinde çözüme ulaştırmak maksadıyla il koordinasyon toplantısı yaptık. Başkent Elektrik şirketi bir sunum yaptı. Doğalgaz dağıtım şirketi bir sunum yaptı ve yatırımlarını paylaştı. Gayet verimli ve faydalı bir toplantı oldu." diye konuştu.

Dönmez, Bartın'da enerji ve tabii kaynaklar alanında, kamu ve özel sektör tarafından cari yıl fiyatlarıyla dikkate alındığında iktidara geldikleri 2002'de 5 milyon liralık bir yatırım yapılırken geçen yıl bu rakamın 454 milyon liraya ulaştığını, toplamda da son 19 yılda bakanlıklarıyla ilgili konularda Bartın'a 879 milyon liralık yatırım yapıldığını anlattı.

Bu yıl da yaklaşık 300 milyon liralık yatırım planı olduğunu dile getiren Dönmez, "Bu yatırımın 150 milyon lirası bakanlığımıza bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ yatırımlarından oluşuyor. Yine Elektrik Dağıtım Şirketinin bu bölgeye ilişkin yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım planı var. Gaz dağıtım şirketinin de yine bu bölgeyle alakalı 40 milyon liralık bütçelenmiş, planlanmış yatırımı bulunmakta." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Dönmez, Bartın'da 2014'ten bu yana şehir merkezinde doğal gaz kullanıldığını, bu yıl içerisinde yatırımın tamamlanmasıyla Kozcağız'ın da doğal gaz kullanmaya başlayacağını bildirdi.

Diğer ilçe ve beldelerden gelen doğal gaz taleplerini değerlendirdiklerini belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"İlk etapta Amasra'ya 2023'te, Ulus ve Kurucaşile ilçelerimizde de takip eden yıllarda 2024-2025'te olacak şekilde bir planlama yapıldı. Diğer beldelerimizin, ilçelerimizin etüt ve planlama çalışmalarının da dağıtım şirketinden ivedi bir şekilde başlatılmasını talep ettik. Bugüne kadar Bartın'da yaklaşık 40 bin civarı abonemiz söz konusu. Ümit ediyorum yeni ilçe ve beldelerimize ve yerleşim birimlerine gittiğinde de aynı kullanım oranı oralarda da yakalayacağız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Bartın'ın yanında olmaya, desek olmaya gayret edeceğiz."

Bakan Dönmez, daha sonra Bartın Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Cemal Akın ile görüştü.

Programlara, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkan Turhan Kalaycı ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri katıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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