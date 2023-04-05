Bartın'da köylere inen ayılar arı kovanlarına saldırdı

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BARTIN (AA) - Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 5 köye inen ayılar, 70 arı kovanına zarar verdi.

İlçeye bağlı Aydoğmuş, Karaman, İlyasgeçidi, Curunlu ve Kavaklı köylerinde arazide kurulu arı kovanlarına gece saatlerinde ayılar saldırdı.

Ayıların parçaladığı kovanlar, kullanılamaz hale gelirken arılar da telef oldu.

Kurucaşile Kaymakamlığınca yapılan incelemede, 5 köyde ayıların saldırısı sonucu 70 kovanın zarar gördüğü tespit edildi.

Arıcıların zararının karşılanması için bağlı oldukları sigorta şirketlerince çalışma başlatıldı.

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