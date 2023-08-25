Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da şimşir güvesiyle mücadele kapsamında faydalı böcek salımı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:39 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da şimşir güvesiyle mücadele kapsamında faydalı böcek salımı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan şimşir alanlarına şimşir güvesiyle mücadele kapsamında "bracon hebetor" isimli faydalı böcek salımı geçekleştirildi.

        Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şimşir güvesi (Cydalima perspectalis) zararının görüldüğü alanlarda biyolojik mücadele kapsamında Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarı'nda genel müdürlük ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç.Dr. Hilal Tunca Cosic'in yürütücülüğündeki ortak proje çalışmaları sonucunda üretilen faydalı böcek bracon hebetor'un Ulus ilçesindeki şimşir alanlarına salımının yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Orman Genel Müdürlüğünün politikaları kapsamında daha etkin ve verimli çalışmalar yapılması amacıyla orman zararlısı böceklerle kimyasal mücadele yerine doğal mücadele yöntemini benimseyerek laboratuvarlarda yetiştirilen böceklerin ormanların doğal koruyucusu olduğunu vurguladı.

        Ormanları korurken doğaya zarar vermemeye çalıştıklarını aktaran Bayraktaroğlu, "Bölge müdürlüğümüzce toplumun ormanlardan beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve ormanların gördüğü hizmetleri gelecek nesillerin yararlanmasına sunmak, ormanların iyi bir şekilde korunması ile sağlanabilir. Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarımızda şimşir güvesi zararına karşı larva parazitoiti bracon hebetor'un kitle üretim ve salım projesi başlamıştır. Bu kapsamda 2023'te Artvin ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüklerimize 1000'er adet olmak toplam 2 bin adet gönderildi." ifadelerini kullandı.

        Bayraktaroğlu, Bölge Müdürlüğü içerisindeki faaliyet alanlarında toplam 5 bin 600 faydalı böcek bracon hebetor salımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bartın'da tilki ve karacalar, fotokapana yansıdı
        Bartın'da tilki ve karacalar, fotokapana yansıdı
        Yaşlı kadını, kendisini savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        Yaşlı kadını, kendisini savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli yakalandı
        Bartın'da temmuz ayındaki selin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı
        Bartın'da temmuz ayındaki selin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'dan kısa kısa
        Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi
        Bartın'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi
        Drift yapan sürücüye 20 bin TL ceza
        Drift yapan sürücüye 20 bin TL ceza