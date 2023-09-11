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        Bartın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

        Bartın'ın Ulus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:15
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        Bartın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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        Bartın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy'de define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Ekipler, 1 jeneratör, 1 kırıcı matkap, 1 delici matkap, 1 el detektörü ve muhtelif kazı malzemelerine el koydu.

        Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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