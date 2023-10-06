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        Bartın'da yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

        Bartın'ın Ulus ilçesinde yola inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:36
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        Bartın'da yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde yola inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Apdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'nde gece saatlerinde yolda ilerleyen bir otomobilin önüne ayı çıktı.

        Araçtakiler, bir süre aracın önünde koşan hayvanın yoldan ormanlık alana kaçması için bağırdı.

        Kısa süre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.

        Ayının otomobilin önünde koşması ise cep telefonuyla görüntülendi.

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