Bartın'da yola inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
Bartın'ın Ulus ilçesinde yola inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bartın'ın Ulus ilçesinde yola inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Apdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'nde gece saatlerinde yolda ilerleyen bir otomobilin önüne ayı çıktı.
Araçtakiler, bir süre aracın önünde koşan hayvanın yoldan ormanlık alana kaçması için bağırdı.
Kısa süre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.
Ayının otomobilin önünde koşması ise cep telefonuyla görüntülendi.