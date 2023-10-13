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        CHP Bartın 38. Olağan İl Kongresi yapıldı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, "Biz çok güçlüyüz. Dayanışmayla azimle tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yoktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:34 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:34
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        CHP Bartın 38. Olağan İl Kongresi yapıldı
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, "Biz çok güçlüyüz. Dayanışmayla azimle tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yoktur." dedi.

        Bankoğlu, partisinin Bartın Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Kongresinde, geçen yıl Amasra'da maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybedenleri anarak, acılı ailelerin haklı davasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

        CHP'nin 100 yıllık tarihinde ülkeye cumhuriyeti ve demokrasiyi getiren, ülkenin çağdaşlaşma yolculuğuna öncülük eden bir parti olduğunu belirten Bankoğlu, partilerinin 100 yıllık yolculuğunun, Cumhuriyetin de 100'üncü yılına girdiği zor döneme denk geldiğini kaydetti.

        Bankoğlu, ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bu gidişat daha da kötüleşecek. O yüzden sorumluluğumuz her zamankinden daha büyüktür. Şu anda, medyanın da iktidarın da işi gücü CHP." diye konuştu.

        CHP'nin yıpratılmak istendiğini savunan Bankoğlu, "Ama unutmayalım ki biz çok güçlüyüz. Dayanışmayla azimle tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlük yoktur." dedi.

        Bankoğlu, azim ve kararlılıkla milletin huzur ve refahı için mücadele etmek zorunda olduklarını dile getirdi.

        - "Bu ülkenin kaderinde etkin rol alması gerekenleriz"

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilere rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

        Bugün gelir dağılımı dengesine bakıldığında her geçen gün yoksulun daha yoksul, varsılın daha varsıl olduğu bir düzen kurulduğunu ve vatandaşın omzuna her geçen gün yeni yükler bindirildiğini savunan Nazlıaka, "Böyle bir dönemde bizler gerçekten bu ülkenin kaderinde etkin rol alması gerekenleriz." dedi.

        Mevcut İl Başkanı Selim Karakaş'ın aday olmadığı, İsmail Cem Akyol ve Mehmet Yıldırmak'ın başkanlık için yarıştığı kongrede, konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

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