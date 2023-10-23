Amasra Kalesi'nin surlarına zarar veren bitki ve ağaçlar temizleniyor Bartın'da tarihi Amasra Kalesi'nin korunması amacıyla surlardaki bitki ve ağaçları temizleme çalışmaları sürüyor.

Bartın'da tarihi Amasra Kalesi'nin korunması amacıyla surlardaki bitki ve ağaçları temizleme çalışmaları sürüyor.

Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Orta Çağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla öne çıkan Roma dönemine ait 3 bin yıllık Amasra Kalesi'nde 10 Eylül’de başlayan çalışmalarda ilk olarak Boztepe mevkisindeki ağaç ve bitki kökleri sökülmeye başlandı.

Bizans, Ceneviz, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde gördüğü tadilatlarla yaşatılan, 2013'te "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen kalenin taşları, yapılan temizliğin ardından ortaya çıkartıldı.

Bölgede halkından Esra Yaman, AA muhabirine, ilçeye sürekli gezmek için geldiklerini, kale surlarının ağaçlar içinde olması nedeniyle tarihi yapıyı göremediklerini belirterek, "Şimdi temizlenmiş ve çok güzel olmuş. Yetkililerin ellerine sağlık." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kale surlarındaki taşların yerinden oynamasına ve düşmesine neden olan sarmaşıklar ile incir ve defne ağaçlarının yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Boztepe surlarında son aşamaya gelen ve Büyük Liman bölgesinde sona erecek çalışmaların yaklaşık 3 ayda tamamlanması planlanıyor.