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        Amasra'da sahil güvenlik helikopteri ve botlarla Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri yapıldı

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı helikopteri ve botlarıyla Amasra Büyük Liman'da gösteri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:37
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        Amasra'da sahil güvenlik helikopteri ve botlarla Cumhuriyet'in 100. yılına özel gösteri yapıldı
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        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı helikopteri ve botlarıyla Amasra Büyük Liman'da gösteri gerçekleştirildi.

        Etkinlikte helikopter ve botlar, ilk olarak açık denizde manevra kabiliyeti gösterisi yaptı. Ardından denizde mahsur kalan bir kişiyi kurtarma tatbikatı düzenlendi.

        Tatbikatta senaryo gereği, ilk olarak sudaki kişiyle helikopterden can simidi atılarak temas sağlandı. Ardından helikoptere kurtarma ipiyle bağlı personel aşağıya indi. Personel ve kendine sabitlediği kişi, hızla helikoptere çekildi.

        Gösteride kurtarma çalışmasına katılan bir dalgıç da ip yardımıyla helikoptere çekildiği sırada havada Türk bayrağı açtı.

        Etkinliğe, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan ile kamu kurumlarının temsilcileri ve ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar katıldı.

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