Başkent EDAŞ Bartın'ı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ), Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ), Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla gerçekleştirdi.

Başkent EDAŞ, Bartın'da hizmet verdiği bin 497 trafo ve 7 bin 396 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus'ta 1440 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 66 trafo ve 26 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Bartın’da hizmet verdiği 148 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 64 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 600 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 53 elektrik panosu ile 5 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2023 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.