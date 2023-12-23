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        Bartın'da balıkçılar fırtınaya karşı tedbir aldı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtınaya karşı tedbir alan balıkçılar, teknelerini limana demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:39
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        Bartın'da balıkçılar fırtınaya karşı tedbir aldı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtınaya karşı tedbir alan balıkçılar, teknelerini limana demirledi.

        İlçede hızı saatte 40 kilometre ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreyi aştı, tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

        Balıkçılar, 19 Kasım'da yaşanan ve saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aşan ilçede, önlemlerini artırarak teknelerini ilave halatlarla sağlamlaştırmaya çalıştı.

        Öte yandan beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait "Altan" ve "Korkut" lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden balıkçı teknelerinin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi de Amasra Limanı'na sığındı.

        Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemek isterken, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

        İlçede fırtınanın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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