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        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşi hayatını kaybetti

        Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:08
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        Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşi hayatını kaybetti
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        Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu, hayatını kaybetti.

        Yaklaşık 2 hafta önce aniden rahatsızlanan ve bir süredir Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 63 yaşındaki Hatice Fırıncıoğlu, yaşamını yitirdi.

        Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

        Fırıncıoğlu, paylaşımında "Hayatımın en güzel anılarının sahibi, evlatlarımın güzel annesi, 43 yıllık hayat arkadaşım, can yoldaşım, kıymetli eşim Hatice Fırıncıoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

        Fırıncıoğlu'nun cenazesi yarın Şadırvan Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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