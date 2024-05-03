Bartın'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için "sessiz yürüyüş" yaptı

Bartın'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "sessiz yürüyüş" ile kınadı.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Konferans Salonu önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde "Bu soykırıma sessiz kalma", "Filistin ve Doğu Türkistan'daki katliamları kınıyoruz", "Filistin'in yanındayız", "Doğu Türkistan'ın yanındayız" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Gruptakiler, daha sonra yerleşkedeki gölete kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup adına açıklama yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk Çalap, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme karşı birlik olduklarını söyledi. İnsanlık dışı zulmü kınadıklarını belirten Çalap, "Doğu Türkistan ve Filistin'de masum insanların hayatları ellerinden alınmakta, göçe zorlanmakta ve insanlık onuruna aykırı işkencelere maruz kalmaktadır. Bu zulmü görmezden gelmek ve sessiz kalmak insanlık adına kabul edilemez. Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak taleplerimizi uluslararası toplumun duymasını istiyoruz." diye konuştu.

Çalap, Filistin ve Doğu Türkistan'daki zulme son verilmesini istediklerini dile getirerek, insan haklarına saygı gösterilmesi için uluslararası toplumun acil adımlar atması gerektiğini vurguladı. İşgal altındaki masum insanların can güvenliğinin sağlanması ve keyfi tutuklamaların son bulması için uluslararası baskıların artırılması gerektiğinin altını çizen Çalap, "Doğu Türkistan ve Filistin'deki insan hakları savunucularına yönelik baskılar sona erdirilmelidir. İfade özgürlüğünün garanti altına alınması için uluslararası toplum, sözle değil özde harekete geçmelidir. Bu taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. İnsanlığın onuru için Doğu Türkistan ve Filistin'deki zulmün sona ermesini istiyoruz. Sessiz kalmayacağız, adalet için mücadele edeceğiz ve masumların sesi olacağız." ifadelerini kullandı.