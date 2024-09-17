AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Bartın'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Türkiye 2024'ün sonunda makro değerler olarak hedeflerini tutturacak. 2025'te enflasyonu da aşağı, istediğimiz düzeylere çekeceğiz ve 2026'dan sonra ülkemiz tekrar sıçrama noktasına gelecek." dedi.

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Bartın'a gelen Demiröz, partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Demiröz, gazetecilere, 31 Mart seçimlerinden sonra kendi muhasebelerini yaptıklarını ve gereken dersleri aldıklarını söyledi.

Ülkeyi yönetmekle yükümlü olduklarını belirten Demiröz, "Diğer partiler her ne kadar 'başarılı, başarısız' ne derlerse desinler, hiçbirinin bir tane projesi yok. Bir olayla ilgili tek bir projeleri yok. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bunları görüyorsunuz. İzmir'de balıklar bile hava alamaz duruma geldi. İstanbul zaten yönetiliyor mu? Kim var başında belli değil. Bu nedenle biz bu ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz. Bizi bütün seçimlerde öne çıkaran bu millete bir şükran borcumuz var." diye konuştu.

Demiröz, salgın, savaş, deprem ve bazı gelişmelerin ekonomide dengesizlik getirdiğine işaret ederek, "Hepimiz bunu izliyoruz, biliyoruz. Fiyat istikrarı bozuldu ve maalesef ülkemizde enflasyon yükseldi. Şimdi bütün çalışmalarımız, ekonomik olarak bütün çalışmalar, bu enflasyonu aşağıya çekmek, fiyat dengesi istikrarını sağlamak için. Bu arada üretimi ve istihdamı artırmak için. Türkiye, nereden bakarsak bakın en kötü zamanda bile büyüyen bir ülke. Yıllardır da bu büyüme trendini sürdürüyoruz. Son gelişmelerde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye lehine verdikleri notları izliyorsunuz. Hep yükselmede. Risk primimiz 600 bazlardan şu an 270'lere karar düşmüş vaziyette." ifadelerini kullandı.