Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Bartın'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Türkiye 2024'ün sonunda makro değerler olarak hedeflerini tutturacak. 2025'te enflasyonu da aşağı, istediğimiz düzeylere çekeceğiz ve 2026'dan sonra ülkemiz tekrar sıçrama noktasına gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:36 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Bartın'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Türkiye 2024'ün sonunda makro değerler olarak hedeflerini tutturacak. 2025'te enflasyonu da aşağı, istediğimiz düzeylere çekeceğiz ve 2026'dan sonra ülkemiz tekrar sıçrama noktasına gelecek." dedi.

        "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Bartın'a gelen Demiröz, partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Demiröz, gazetecilere, 31 Mart seçimlerinden sonra kendi muhasebelerini yaptıklarını ve gereken dersleri aldıklarını söyledi.

        Ülkeyi yönetmekle yükümlü olduklarını belirten Demiröz, "Diğer partiler her ne kadar 'başarılı, başarısız' ne derlerse desinler, hiçbirinin bir tane projesi yok. Bir olayla ilgili tek bir projeleri yok. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bunları görüyorsunuz. İzmir'de balıklar bile hava alamaz duruma geldi. İstanbul zaten yönetiliyor mu? Kim var başında belli değil. Bu nedenle biz bu ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz. Bizi bütün seçimlerde öne çıkaran bu millete bir şükran borcumuz var." diye konuştu.

        Demiröz, salgın, savaş, deprem ve bazı gelişmelerin ekonomide dengesizlik getirdiğine işaret ederek, "Hepimiz bunu izliyoruz, biliyoruz. Fiyat istikrarı bozuldu ve maalesef ülkemizde enflasyon yükseldi. Şimdi bütün çalışmalarımız, ekonomik olarak bütün çalışmalar, bu enflasyonu aşağıya çekmek, fiyat dengesi istikrarını sağlamak için. Bu arada üretimi ve istihdamı artırmak için. Türkiye, nereden bakarsak bakın en kötü zamanda bile büyüyen bir ülke. Yıllardır da bu büyüme trendini sürdürüyoruz. Son gelişmelerde kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye lehine verdikleri notları izliyorsunuz. Hep yükselmede. Risk primimiz 600 bazlardan şu an 270'lere karar düşmüş vaziyette." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin 2024'ün sonunda makro değerler açısından hedeflerini tutturacağını dile getiren Demiröz, "2025'te enflasyonu da aşağı, istediğimiz düzeyleri çekeceğiz ve 2026'dan sonra ülkemiz tekrar sıçrama noktasına gelecek. Zaten temel maddelerde fiyatlar istikrara doğru gidiyor." dedi.

        Demiröz, emeklilerin durumunu bildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Emeklilerin emeklilik sistemini gözden geçirmemiz lazım. EYT çıkarıldıktan sonra tabii sosyal güvenlik sistemi biraz daha karmaşık hale geldi. En kısa zamanda tekrar Türkiye'nin bunu normal, uluslararası düzeyde bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturması gerekiyor hatta belki 657 Devlet Memurları Yasası'nda da yeni bir düzenleme yaparak bizim özel sektörü öne çıkarıp cazip hale getirmemiz lazım. Öyle olmayınca herkes devlete yükleniyor, devlette şu anda 5 milyonu aşan çalışanımız var. Bu çok yüksek. Yani hem e-Devlet'e geçtik mesela, onun da avantajları olmasına rağmen bu 5 milyonu geçen devlet memuru sayısı, ülkenin maaş ödemeleri bakımından, bütçedeki ödemeler bakımından yüksek bir rakam."

        Demiröz, özel sektörün desteklenmesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili yapılacaklar konusunda görüşlerini paylaştı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün de katıldığı programın ardından esnaf ziyareti yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Bartın Üniversitesinden 14 akademisyen "dünyanın en etkili bilim insanları"...
        Bartın Üniversitesinden 14 akademisyen "dünyanın en etkili bilim insanları"...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kozcağız Barajı su tutma töreni...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Kozcağız Barajı su tutma töreni...
        Bartın'da üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti
        Bartın'da üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti
        Bartın'ı sel taşkınından koruyacak Kozcağız Barajı, su tutmaya başladı
        Bartın'ı sel taşkınından koruyacak Kozcağız Barajı, su tutmaya başladı
        Tomruğun altında kalıp, öldü
        Tomruğun altında kalıp, öldü
        Kamyonetin virajda takla attığı kaza kamerada; 1 yaralı
        Kamyonetin virajda takla attığı kaza kamerada; 1 yaralı