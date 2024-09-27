Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesi, hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarını inceleyecek

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen projede hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarında yüksek performanslı yöntemler geliştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:36 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın Üniversitesi, hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarını inceleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen projede hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarında yüksek performanslı yöntemler geliştirecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut yürütücülüğündeki proje, TÜBİTAK 1002- B Hızlı Destek Modülü programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        "Seryum Bazlı Metal Organik Kafes (Ce-BTC) Destekli NiRh Nanoparçacıkların Sentezi, Tanımlanması, Hidrazin Boranın Tam Bozunma Tepkimesinde Katalitik Etkinliği ve Elektrokimyasal Analizlerinin İncelenmesi" adlı projeyle, hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarını etkileyen parametreler araştırılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanımı üzerine yeni yaklaşımlar geliştirdiklerini belirtti.

        Uzun, modern yöntemlerin kullanıldığı çevreye duyarlı uygulamaların kullanımını desteklediklerini, farklı çalışmalarla enerji verimliliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu noktada hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarına yönelik projeleri dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Bulut ise günümüzde alternatif enerji kaynaklarına yönelimin giderek arttığını kaydetti.

        Farklı yöntemlerle yenilenebilir enerji kaynaklarının, daha verimli kullanmanın mümkün olduğuna işaret eden Bulut, "Geleceğin önemli enerji kaynaklarından biri olan yakıt pillerinin performansını artırmak, bu noktada bizlere büyük avantajlar sağlamaktadır. Yürüteceğimiz çalışmalarla anot katalizörü üzerindeki malzeme karakterizasyonu ve katilik etkileri araştıracağız. Böylece proje kapsamında elde ettiğimiz sonuçların, yüksek performanslı katalizör sistemlerinin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Çalışmaya, BARÜ Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yurderi ile doktora sonrası araştırmacısı Dr. Aykut Çağlar katkı sunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Diyarbakır'da mezarlık karmaşası! 20 günlük yer kaldı
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
        Sıla bebek için endişelendiren açıklama!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te

        Benzer Haberler

        Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
        Bartın Irmağı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
        Bartın Irmağı'nda balık ölümleri
        Bartın Irmağı'nda balık ölümleri
        Bartın'da otomobil, kamyona çarptı; sürücü ağır yaralı
        Bartın'da otomobil, kamyona çarptı; sürücü ağır yaralı
        Çocuğunu fuhşa sürüklediği iddiasıyla yargılanan anne ve 3 sanık, mahkemede...
        Çocuğunu fuhşa sürüklediği iddiasıyla yargılanan anne ve 3 sanık, mahkemede...
        Bartın'da çiftçilere "TARSİM ve Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği" eğitimi ver...
        Bartın'da çiftçilere "TARSİM ve Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği" eğitimi ver...