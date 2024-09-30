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        Bartın'da balıkçılar, fırtına uyarısı üzerine gemi ve tekneleri limana çekti

        Bartın'da etkili olması beklenen fırtına öncesinde gemi ve tekneler limana sığındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:27
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        Bartın'da balıkçılar, fırtına uyarısı üzerine gemi ve tekneleri limana çekti
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        Bartın'da etkili olması beklenen fırtına öncesinde gemi ve tekneler limana sığındı.

        Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Amasra ilçesinde balıkçılar, meteorolojiden fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine tedbir aldı.

        Gemi ve teknelerini Amasra Limanı'na demirleyen balıkçılar, önlemlerini artırarak teknelerini ilave halatlarla sağlamlaştırmaya çalıştı.

        Bu arada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" de limana çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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