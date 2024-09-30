Bartın'da balıkçılar, fırtına uyarısı üzerine gemi ve tekneleri limana çekti

Bu arada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" de limana çekildi.

Bartın'da etkili olması beklenen fırtına öncesinde gemi ve tekneler limana sığındı.

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