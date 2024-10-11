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        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi kuruldu

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın, Amasra Şubesi'nin kurulduğu ve çalışmalarına başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:13
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        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi kuruldu
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        Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın, Amasra Şubesi'nin kurulduğu ve çalışmalarına başladığı bildirildi.

        Kurucu Başkan Emrah Açıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayında Amasra'da örgütlenmeye başlayan sendikanın taban delege seçimlerini 20 Eylül'de gerçekleştirdiğini belirterek, 580 örgütlü üyenin oy kullandığı taban delege seçimlerinde, 100 delegenin tamamının desteğini alarak kurucu başkan olarak seçimi kazandığını bildirdi.

        Genel merkezi Ankara'da olan sendikanın, kamu ve özel sektörde ülke genelinde 18 şube ve 30 bine yakın örgütlü üyesi bulunduğuna işaret eden Açıkgöz, şunları kaydetti:

        "Amasra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan binada şubesini açarak tefrişatını da yapan sendikamız, burada maden işçisi üyelerini ve misafirlerini de ağırlamaya başladı. Madencilerin başta özlük hakları olmak üzere, tüm konularda destekçisi olmaya gayret edeceğiz. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak başta Genel Başkanımız Nurettin Akçul'un da gücü ve katkısıyla Amasra şubesi olarak karanlığı alın terleriyle aydınlatan madenci kardeşlerimizin yanlarında olacağız. 27 Ekim'de Amasra'da gerçekleştirilecek genel kurula da tüm madenci dostlarımızı davet ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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