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        Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi heyetinden Bartın Üniversitesine ziyaret

        Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi heyeti, uluslararası ikili anlaşmalar kapsamında Bartın Üniversitesine (BARÜ) ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:14
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        Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi heyetinden Bartın Üniversitesine ziyaret
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        Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi heyeti, uluslararası ikili anlaşmalar kapsamında Bartın Üniversitesine (BARÜ) ziyarette bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ küresel ölçekte imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında dünyanın farklı yerlerinden işbirliği içerisinde olduğu yükseköğretim kurumlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

        Son olarak Özbekistan'ın saygın üniversiteleri ile yaptığı anlaşmalara yenilerini ekleyerek sayıyı 19'a çıkaran ve bilim diplomasisi ağını daha da güçlendiren BARÜ'ye Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesinden heyet geldi.

        Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi Yol ve Köprü Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Mirzokhid Miralimov ve beraberindeki heyet, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

        Heyet ardından Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz, akademisyen ve idari personel ile görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantılarda var olan ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde öğrenci, akademisyen değişim programları, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde ortak projeler, kültürel değişim programları ve kısa dönemli eğitim faaliyetleri gibi konular üzerine değerlendirilmelerde bulunuldu.

        Heyet ile yapılan görüşmelerde BARÜ'nün vizyon projeleri, nitelikli akademik kadrosu ve ihtisaslaşma alanı kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verilirken bilim diplomasisi ağını ilerletebilecek ortak projeler değerlendirildi. Görüşmeler neticesinde iki üniversite arasında var olan akademik ve eğitim işbirlikleri ile ortak bilimsel çalışmaların kapsamının genişletilmesi yönünde yeni adımlar atıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çelik, küresel ölçekte yapılan işbirlikleriyle uluslararası iletişim ağlarını genişlettiklerini belirterek, "Üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma geliştirme süreçlerindeki yetkinliğinin daha ileriye taşınması noktasında Özbekistan'ın saygın üniversiteleriyle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesinden bizi ziyarete gelen değerli akademisyenlerimizle de bilgi ve deneyimimizi paylaşacağımız ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Yaptığımız eğitim işbirlikleriyle iki ülke arasındaki bilim diplomasisi ağını güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu noktada Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun'a destekleri için teşekkürlerimi sunuyor, akademik ve idari insan kaynağımızı ise gayretleri için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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