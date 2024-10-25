Bartın'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Bartın'ın Amasra ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahatlar köyünde define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen Y.A. (70) ve A.A. (52) suçüstü yakalandı.
Operasyonda kazıda kullanılan jeneratör, kazma, kürek, testere ve matkaba da el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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