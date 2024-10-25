Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın'ın Amasra ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahatlar köyünde define arandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen Y.A. (70) ve A.A. (52) suçüstü yakalandı.

        Operasyonda kazıda kullanılan jeneratör, kazma, kürek, testere ve matkaba da el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Patlamada 5 kişi ölmüştü! Facianın nedeni bilirkişi raporunda!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Kesinleşmiş 10 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Kesinleşmiş 10 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Kestiği ağacın altında kalıp öldü
        Kestiği ağacın altında kalıp öldü
        Bartın'da fabrika bahçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Bartın'da fabrika bahçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
        Bartın'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bartın'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza kamerada
        Bartın'da 6 saat süren deprem tatbikatı yapıldı
        Bartın'da 6 saat süren deprem tatbikatı yapıldı