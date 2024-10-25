Bartın'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Operasyonda kazıda kullanılan jeneratör, kazma, kürek, testere ve matkaba da el konuldu.

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen Y.A. (70) ve A.A. (52) suçüstü yakalandı.

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