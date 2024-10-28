Bartın'da bir işçinin öldüğü maden ocağındaki göçüğe ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodunda önceki gün meydana gelen ve işçi Ferdi Tayyar'ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İşletme Müdürü A.K, İş Güvenliği Müdürü S.Y, Daimi Nezaretçi Maden Mühendisi H.I. ve Vardiya Sorumlusu Maden Mühendisi N.M.Ö. gözaltına alındı.

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