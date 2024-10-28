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        Bartın'da bir işçinin öldüğü maden ocağındaki göçüğe ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 1 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağındaki göçüğe ilişkin adli kontrolle salıverilen ve itiraz sonucu yeniden gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:18
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        Bartın'da bir işçinin öldüğü maden ocağındaki göçüğe ilişkin 4 zanlı tutuklandı
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde 1 işçinin hayatını kaybettiği özel maden ocağındaki göçüğe ilişkin adli kontrolle salıverilen ve itiraz sonucu yeniden gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodunda önceki gün meydana gelen ve işçi Ferdi Tayyar'ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İşletme Müdürü A.K, İş Güvenliği Müdürü S.Y, Daimi Nezaretçi Maden Mühendisi H.I. ve Vardiya Sorumlusu Maden Mühendisi N.M.Ö. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Savcılığın itirazı üzerine haklarında verilen yakalama kararıyla yeniden gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında 26 Ekim'de meydana gelen göçükten yaralı çıkarılan işçi Ferdi Tayyar (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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