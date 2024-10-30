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        Bartın'da üzerine tomruk düşen işçi 1 aylık yaşam savaşını kaybetti

        Bartın'ın Ulus ilçesindeki orman deposunda üzerine tomruk düşmesi sonucu yaralanan işçi, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:41
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        Bartın'da üzerine tomruk düşen işçi 1 aylık yaşam savaşını kaybetti
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        Bartın'ın Ulus ilçesindeki orman deposunda üzerine tomruk düşmesi sonucu yaralanan işçi, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kumluca beldesi Zafer Orman Deposu'nda 29 Eylül'de, orman işçisi Muhammet G'nin (28) üzerine tomruk devrildi.

        Kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nden sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen orman işçisi, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Muhammet G'nin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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