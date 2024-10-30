Bartın'da üzerine tomruk düşen işçi 1 aylık yaşam savaşını kaybetti
Bartın'ın Ulus ilçesindeki orman deposunda üzerine tomruk düşmesi sonucu yaralanan işçi, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bartın'ın Ulus ilçesindeki orman deposunda üzerine tomruk düşmesi sonucu yaralanan işçi, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kumluca beldesi Zafer Orman Deposu'nda 29 Eylül'de, orman işçisi Muhammet G'nin (28) üzerine tomruk devrildi.
Kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nden sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen orman işçisi, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muhammet G'nin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.
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