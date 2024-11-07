Bartın'da freni arızalanan iş makinesinin girdiği evde 1 kişi yaralandı

Aile bireylerinin kahvaltı yaptığı sırada iş makinesinin büyük gürültüyle duvarı yıkarak salona girdiği kazada, iş makinesi ile duvar arasına sıkışan Nuriye O. (45) hafif yaralandı.

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