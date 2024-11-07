Bartın'da freni arızalanan iş makinesinin girdiği evde 1 kişi yaralandı
Bartın'ın Ulus ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin eve girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin eve girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Samat Mahallesi mevkisinde bulunan TOKİ konutlarında kömür taşıyan kepçe, fren arızası sonucu kontrolden çıkarak Abdulkadir O'ya ait zemin kattaki eve girdi.
Aile bireylerinin kahvaltı yaptığı sırada iş makinesinin büyük gürültüyle duvarı yıkarak salona girdiği kazada, iş makinesi ile duvar arasına sıkışan Nuriye O. (45) hafif yaralandı.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Çevrede kısa süreli paniğe yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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