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        Bartın'da freni arızalanan iş makinesinin girdiği evde 1 kişi yaralandı

        Bartın'ın Ulus ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin eve girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:35
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        Bartın'da freni arızalanan iş makinesinin girdiği evde 1 kişi yaralandı
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        Bartın'ın Ulus ilçesinde freni arızalanan iş makinesinin eve girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Samat Mahallesi mevkisinde bulunan TOKİ konutlarında kömür taşıyan kepçe, fren arızası sonucu kontrolden çıkarak Abdulkadir O'ya ait zemin kattaki eve girdi.

        Aile bireylerinin kahvaltı yaptığı sırada iş makinesinin büyük gürültüyle duvarı yıkarak salona girdiği kazada, iş makinesi ile duvar arasına sıkışan Nuriye O. (45) hafif yaralandı.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

        Çevrede kısa süreli paniğe yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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