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        Bartın'da okul kantinlerinde çalışanlara hijyen eğitimi verildi

        Bartın'da okul kantini çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:57
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        Bartın'da okul kantinlerinde çalışanlara hijyen eğitimi verildi
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        Bartın'da okul kantini çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nce İl Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, okul kantinlerinde çalışanlar katıldı.

        Katılımcılara, "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" kapsamında hijyen şartları, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ile kontrolüne ilişkin bilgi verildi.

        Eğitimde, okul kantinlerinde satılması ve satılmaması gereken gıdalar, gıda hijyeni ile gıda israfı konularına değinildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünden gıda yüksek mühendisi Vildan Gençer, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Şubesi doktorlarından Dr. Nida Bayar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Bahriye Çelebi Erbacak tarafından verilen eğitimde, gıda zehirlenmeleri ile enfeksiyon hastalıkları da anlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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