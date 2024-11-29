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        Bartın'da taşımalı eğitim öğrencilerinin yemekleri meslek liselilerin elinden

        SELİM BOSTANCI - Bartın'da 70 okuldaki 6 bin taşımalı eğitim öğrencisinin yemekleri, meslek lisesinin mutfağında "geleceğin aşçıları" tarafından hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:30 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:30
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        Bartın'da taşımalı eğitim öğrencilerinin yemekleri meslek liselilerin elinden
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        SELİM BOSTANCI - Bartın'da 70 okuldaki 6 bin taşımalı eğitim öğrencisinin yemekleri, meslek lisesinin mutfağında "geleceğin aşçıları" tarafından hazırlanıyor.

        Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, öğretmen ve usta öğreticileri eşliğinde, okulda kurulu endüstriyel mutfakta haftanın 5 günü aldıkları uygulamalı eğitimlerle yemek ve ekmek pişiriyor.

        Üretim aşamalarına, yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören 165 öğrenci dönüşümlü katılırken, öğrencilere 14 usta öğretici ve öğretmen rehberlik ediyor.

        Gece saatlerinde mutfaktaki çalışmalarına başlayan usta öğretici ve öğrenciler, günün menüsüne göre dev kazanlarda hazırladıkları üç çeşit yemeği, il merkezi ile Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki 70 okula gönderiyor.

        Ücra köylerdeki 6 bin öğrenci için yemek ile günlük 7 bin roll ekmeği üreten aşçı adayları, hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de taşımalı eğitim kapsamında okullara yemek hizmeti sunuyor.

        - "Teşvik primi vererek maddiyatlarına katkı sunuyoruz"

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Bodur, AA muhabirine, okulun zemin katında yemekhane, birinci katında da mutfak oluşturduklarını söyledi.

        Öğrencilerin mutfakta eğitim almalarının yanında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yemek üretimine destek olduğunu anlatan Bodur, şöyle konuştu:

        "Biz de bu kapsamda kendilerine teşvik primi vererek maddiyatlarına katkı sunuyoruz. Aynı zamanda usta öğreticilerimiz yemekhanemizde çalışıyor, yaklaşık 6 bin öğrenciye yemek üretiyoruz. Mutfağımızda geleceğe hazırlanan öğrencilerimiz tarafından üretilen yemekler sayesinde taşımalı eğitimdeki çocuklarımız, daha hijyenik ve daha sağlıklı koşullarda üretilen yemekleri yiyor. Ayrıca okulumuz, kentimize ekonomik açıdan da katkı sağlamış oluyor."

        Bodur, haftanın 5 günü hazırlanan üç çeşit yemeğin Amasra ve Kurucaşile ilçelerinin yanı sıra Bartın merkez ilçe ile Hasankadı, Kozcağız beldelerine ulaştırıldığını bildirdi.

        Meslek lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencilerinin, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge için ekmek ürettiğini dile getiren Bodur, yaklaşık 3 ay boyunca valilik koordinesinde deprem bölgesine günlük 15 bin ekmek ulaştırdıklarını kaydetti.

        - "Yemekleri taşımalı eğitimdeki kardeşlerimizin yemesi bizi mutlu ediyor"

        Öğrenci Emir Cevat Kacak da 3 yıldır okulun mutfağında eğitim gördüğünü, bu sayede geleceğe hazırlandıklarını belirtti.

        Yemek yapmayı sevdiğini ve ileride restoran açmak istediğini anlatan Kacak, "Burada yaptığımız yemek ve ekmekleri, taşımalı eğitim gören kardeşlerimizin yemesi bizi mutlu ediyor." dedi.

        Feray Özengi de okulda aldığı eğitim sayesinde yaz tatillerinde ilçedeki bir otelin mutfağında çalıştığını, mezuniyetinin ardından da turizm sektöründe aşçı olmak istediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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