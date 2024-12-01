Bartın'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Ekipler, kamyonun altına giren otomobildeki üç kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde Ümit Kömeç idaresindeki 74 DH 890 plakalı kamyon ile 74 BC 310 plakalı otomobil çarpıştı.

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