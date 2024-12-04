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        Ulus Kaymakamı Kadiroğlu'ndan okul ziyareti

        Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:55
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        Ulus Kaymakamı Kadiroğlu'ndan okul ziyareti
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        Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Okul idarecilerinden eğitim süreci ve faaliyetler hakkında bilgi alan Kadiroğlu, yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılının sorunsuz geçirilmesi için gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.

        Öğrencilerin eğitim sayesinde ülkenin geleceğini şekillendireceğini vurgulayan Kadiroğlu, "Gençlerimizi donanımlı ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetiştirmeye özen göstermeliyiz. Bunun için elimizden gelen çabayı gerek kamu kurumları gerekse ailelerimiz olmak üzere göstermemiz lazım." ifadesini kullandı.

        Ziyarette Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mesut Güzelsoy, İlçe Emniyet Amiri İsmail Alaca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uğur Ünal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok da yer aldı.

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