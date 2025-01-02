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        Bartın Valisi Arslan'dan Regaip Kandili mesajı

        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:41
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        Bartın Valisi Arslan'dan Regaip Kandili mesajı
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        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Arslan, mesajında, bereket ve manevi yenilenme mevsimi mübarek üç ayların ilk habercisi olan bir Regaip Kandili'ne daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil gecelerinin komşuluk, akrabalık, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran özel zaman dilimleri olduğunu kaydeden Arslan, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakmak, manevi hayatı tazelemek için bir fırsat sunan Regaip Kandili'nin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Arslan, mesajında, "Dualarımızda ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini, insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını dilemeli, özellikle de ihtiyaç sahiplerini unutmayarak onların yüzünü güldürmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bu vesileyle başta Bartınlı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemiz ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve mübarek üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin gönüllerimize huzur, ailelerimize mutluluk ve tüm insanlığa barış getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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