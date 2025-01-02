Bartın Valisi Arslan'dan Regaip Kandili mesajı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslan, mesajında, bereket ve manevi yenilenme mevsimi mübarek üç ayların ilk habercisi olan bir Regaip Kandili'ne daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil gecelerinin komşuluk, akrabalık, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran özel zaman dilimleri olduğunu kaydeden Arslan, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakmak, manevi hayatı tazelemek için bir fırsat sunan Regaip Kandili'nin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.