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        Bartın'da "sahte rapor" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Bartın'da düzenlenen "sahte rapor" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:20
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        Bartın'da "sahte rapor" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Bartın'da düzenlenen "sahte rapor" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları izlenimi vererek usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirme, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalanma, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağlama" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bartın merkez ile Amasra ilçesinde 28 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 16 şüpheliden İ.A, S.K, S.A. ve F.B. tutuklandı.

        Zanlılardan 12'sine adli kontrol hükümleri uygulandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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