Bartın'da İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 500 kişi için kura çekildi

Bartın'da İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışacak 500 kişi için kura çekimi yapıldı.

Bartın merkez, ilçe ve beldelerde çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek kişiler için Bartın 3. Noteri tarafından Kültür Merkezi'nde kura çekimi düzenlendi.

Ulus Kaymakamlığına alınacak 64 kişi için başvuru sayısının alım sayısının altında kalması nedeniyle kura çekilmedi. Burada başvuruda bulunan ve şartları taşıyan adayların tamamının program dahilinde işe alınacağı bildirildi.

Kurada ismi çıkanlar, işlemlerinin ardından istihdam edilecek.