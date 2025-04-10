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        Bartın'da İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 500 kişi için kura çekildi

        Bartın'da İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışacak 500 kişi için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:43
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        Bartın'da İşgücü Uyum Programı kapsamında çalışacak 500 kişi için kura çekildi
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        Bartın'da İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışacak 500 kişi için kura çekimi yapıldı.

        Bartın merkez, ilçe ve beldelerde çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek kişiler için Bartın 3. Noteri tarafından Kültür Merkezi'nde kura çekimi düzenlendi.

        Ulus Kaymakamlığına alınacak 64 kişi için başvuru sayısının alım sayısının altında kalması nedeniyle kura çekilmedi. Burada başvuruda bulunan ve şartları taşıyan adayların tamamının program dahilinde işe alınacağı bildirildi.

        Kurada ismi çıkanlar, işlemlerinin ardından istihdam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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