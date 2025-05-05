Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan toplam 8 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada 105,47 gram bonzai ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişinin de ikametlerinde sentetik uyuşturucu ve çeşitli kimyasallar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlıyı yakaladı.

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