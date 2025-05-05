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        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 19:38 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:38
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        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramada 105,47 gram bonzai ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişinin de ikametlerinde sentetik uyuşturucu ve çeşitli kimyasallar bulundu.

        Gözaltına alınan toplam 8 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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