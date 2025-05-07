"Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 947 yolcusuyla Amasra'ya geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 947 yolcu ve 442 kişilik mürettebatıyla gelen, 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı Palau bandıralı gemi, 68'inci seferini gerçekleştirdi.

Geminin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle, Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Geminin, akşam Samsun'a gideceği öğrenildi.

- İlçe esnafı hareketlilikten payını alıyor

İlçede özellikle Çekiciler Çarşısı ve balıkçı lokantalarında yoğunluk gözlenirken, esnaf da hareketlilikten payını alıyor.

Közde kahve satışı yapan Yasin Tellaloğlu, AA muhabirine, yaz sezonu dışında bahar ve kış aylarında Rus yolcu gemisiyle gelen turistlerin ilçede hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

Turistlerin ilçe esnafına da ciddi katkı sunduğunu ifade eden Tellaloğlu, "Gelen turistler de ilçemizden memnun kalıyor. Rus gemisinin gelmesi sadece bizim değil, tüm esnafın işine yarıyor. Özellikle böyle sakin bahar mevsiminde bir nebze olsun ekonomiye katkı sunuyorlar." diye konuştu.

Lokum satışı yapan Can Sayın ise kruvaziyer turizminin ilçe için büyük önem taşıdığını belirterek, "Durgun sezonda gelen Rus turistler, ilçemizde hareketlilik oluşturuyor. Gerek küçük esnaf gerekse balıkçı lokantalarında bir canlılık oluyor." dedi.