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        Bartın'da kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

        Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:36
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        Bartın'da kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı
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        Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde kız kardeşi Havva D. (50), eniştesi Abdullah D. (55) ve yeğeni Erhan D'yi (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Mehmet D. dün, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etmiş, Abdullah ve Havva D. çifti olay yerinde, ağır yaralanan Erhan D. ise kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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