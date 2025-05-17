Bartın'da kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Mehmet D. dün, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etmiş, Abdullah ve Havva D. çifti olay yerinde, ağır yaralanan Erhan D. ise kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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