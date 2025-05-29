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        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akkaya'dan ziyaretler

        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, göreve başlamasının ardından il protokolüne ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:45
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        Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akkaya'dan ziyaretler
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        Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, göreve başlamasının ardından il protokolüne ziyaret gerçekleştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Akkaya, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyareti etti. Makamdaki ziyarette, üniversitenin kente ve bölgesel kalkınmaya sunduğu katkının önemi üzerinde duruldu.

        Vali Arslan, Akkaya'yı BARÜ rektörlüğü görevine atanmasından dolayı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

        Akkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin ve Bartın Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan'ı da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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