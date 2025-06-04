Bartın'da 4 firari hükümlü yakalandı

Ekiplerin çalışması sonucu "dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y, "Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. ile "banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.