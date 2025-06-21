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        Bartın'da denizde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme sürüyor

        Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik ve mazot kokusuyla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:33 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:43
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        Bartın'da denizde oluşan kirliliğe ilişkin inceleme sürüyor
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        Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik ve mazot kokusuyla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

        Mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridine sahip tatil beldesinde, dün deniz tabakasında oluşan kirlilik ve mazot kokusu üzerine başlatılan inceleme kapsamında ekipler çalışma yürütüyor.

        Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, deniz polisi, jandarma ve Bartın Belediyesi ekiplerince denizde ve sahil kesiminde inceleme yapılıyor.

        Kokunun ve kirliliğin nedeninin belirlenmesi için sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen 7 yük gemisinden atık bırakılıp bırakılmadığı yönünde çalışmalarını sürdürürken gemilerden yakıt numunesi alındı.

        Tercüman aracılığıyla gemi kaptanlarının ifadesi de alınırken deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin tarama çalışması da sürüyor.

        Yaklaşık 1000 emici ped bırakılan bölgede deniz tabakasında kirliliğin ve kokunun büyük ölçüde azaldığı görüldü.

        Öte yandan denizde oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturması gerekçesiyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığı İnkumu'nda jandarma ve zabıta ekipleri de plajda denize girilmemesi için motorize ve yaya olarak denetim yapıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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