        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi öldü

        Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:54
        Bartın'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı üniversite öğrencisi öldü
        Bartın'dan Zonguldak istikametine giden F.T. (30) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünden tali yola dönen F.R.U. yönetimindeki 34 BST 780 plakalı otomobile, ardından da durağa yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çarpmanın etkisiyle savrulan Tatlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        34 BST 780 plakalı otomobilde yaralanan İ.S. ve M.M, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatlıoğlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Alkollü olduğu tespit edilen sürücü F.T. gözaltına alındı.

        Bu arada, yaşamını yitiren genç kızın Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

