Bartın'da dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ekipler tarafından halat ve merdiven yardımıyla kurtarılan Yasin Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaskı fark ederek duran sürücüler, derede mahsur kalan Yasin Ö'nün kurtarılması için ekiplere haber verdi.

