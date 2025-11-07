Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsünü itfaiye kurtardı

        Bartın'da dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 21:52 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsünü itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'da dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yasin Ö. (38) idaresindeki 74 ABL 521 plakalı motosiklet, Çamaltı köyü mevkisinde yaklaşık 4 metrelik köprüden dere yatağına düştü.

        Ayağından yaralanan Yasin Ö, kaskını yola fırlatarak yardım çağrısında bulundu.

        Kaskı fark ederek duran sürücüler, derede mahsur kalan Yasin Ö'nün kurtarılması için ekiplere haber verdi.

        Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından halat ve merdiven yardımıyla kurtarılan Yasin Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücüsüz kaza
        Sürücüsüz kaza
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        BARÜ, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Üyesi oldu
        BARÜ, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Üyesi oldu
        Rektör Akkaya ile Rektör Alican "Gençlerle Baş Başa" programında öğrenciler...
        Rektör Akkaya ile Rektör Alican "Gençlerle Baş Başa" programında öğrenciler...
        BARÜ'de "Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek" konferansı düzenlendi
        BARÜ'de "Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek" konferansı düzenlendi
        BARÜ ile Muş Alparslan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
        BARÜ ile Muş Alparslan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Rektör Akkaya, BARÜ'lü "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" ile bir araya g...
        Rektör Akkaya, BARÜ'lü "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" ile bir araya g...
        Bartın'da temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Bartın'da temizlik işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti