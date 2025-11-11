Bartın'da yıldırım isabet eden 2 araç kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin müdahale ettiği yangında minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Kentte etkili olan sağanak sırasında Küçükkızılkum köyü Bozacıoğlu Mahallesi'nde İlyas Bilgin'e ait minibüs ve traktöre yıldırım isabet etti.

Bartın'da yıldırım isabet eden minibüs ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.