        Bartın Haberleri

        Bartın'da apartmanın tahliye edildiği göçük alanında dolgu çalışması yapılıyor

        Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat alanında yaşanan göçük sonrası dolgu ve beton enjeksiyon çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:58 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:58
        Bartın'da apartmanın tahliye edildiği göçük alanında dolgu çalışması yapılıyor
        Bartın'ın Amasra ilçesinde inşaat alanında yaşanan göçük sonrası dolgu ve beton enjeksiyon çalışması yapılıyor.

        Kaleşah Mahallesi Çeşmi Cihan Sokak’ta bulunan Koru Evleri mevkisindeki inşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı sırada meydana gelen çökmenin ardından tahliye edilen 20 daireli yan apartmanın güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

        Yaklaşık 700 metrekarelik temel çukurunda iş makineleri ve kamyonlarla hafriyat, taş ve toprakla dolgu çalışması yapıyor.

        Kopan kaya kütlesinin arasına beton enjeksiyonu yapılan çalışmaların ardından fore kazık çakılarak, tahliye edilen apartman güvenli hale getirilecek.

        Yaklaşık 10 gün sürecek çalışmaların ardından apartman sakinlerinin ikametine dönüşüne izin verilecek.

        Dün meydana gelen göçük sonrası bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çökmenin meydana geldiği zemine bitişik olan ve 20 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 32 kişi tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

