Bartın'dan kısa kısa

Bartın'da öğrencilerin çevre bilincini artırmak amacıyla su kaynakları ve arıtma tesislerine gezi düzenlendi.



Bartın Belediyesi, Borsa İstanbul Ortaokulu ve Hendekyanı Ortaokulu işbirliğiyle düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler, kentin içme suyu kaynaklarını yakından tanımak amacıyla Bahçecik, Çayırköyü ve Kavşak suyu membaları ile Orduyeri ve Türbe arıtma tesislerini ziyaret etti.



Programda öğrenciler, içme suyunun kaynağından başlayarak arıtma tesislerine kadar geçen süreci yerinde inceleme fırsatı buldu.



Belediye personelince suyun önemi öğrencilere anlatıldı. Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, gazetecilere, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önem taşıdığını söyledi.



Yalçınkaya, gezi kapsamında öğrencilerin, suyun kaynağından arıtma sürecine kadar geçirdiği aşamaları yerinde görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Aynı zamanda su kaynaklarımızın korunmasının ne kadar önemli olduğunu öğrenme imkanı elde ettiler. Bartın Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



- Elektrikli araç şarj istasyonu projesi hayata geçirildi



Bartın Belediyesi tarafından kentin gelişimine katkı sağlayacak elektrikli araç şarj istasyonu projesi için çalışmalara başlandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gölbucağı Mahallesi 107. Cadde üzerinde aynı anda 6 aracın şarj edilebileceği modern elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak.



Hayata geçirilen projeyle hem elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi hem de çevre dostu ulaşımın desteklenmesi sağlanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, şehrin gelişimine katkı sağlayacak, çevre dostu ve sürdürülebilir yatırımlara önem verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Bu anlayışla bir projemizi daha Bartın'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımına başladığımız 6 araç kapasiteli elektrikli araç şarj İstasyonu ile hem çevreyi koruyan ulaşımı destekleyecek hem de kentimizin altyapısını geleceğe hazırlayacağız. Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla bu tür yatırımların önemi her geçen gün artıyor. Biz de Bartın Belediyesi olarak kentimizin ihtiyaçlarını bugünden planlayarak geleceğe dönük projeler üretmeye devam ediyoruz. Bartın'ımıza hayırlı olsun."

