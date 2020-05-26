`Lamba´ tartışmasında öldürülen 2 kişi toprağa verildi 

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN´ın Kozcağız beldesinde evlerinin lambalardan rahatsız olan komşuları Mustafa Geredeli'nin (40) tüfekle ateş açması sonucu yaşamlarını yitiren Celal Geredeli (67) ve gelini Selda Geredeli (45) toprağa verildi. <br>Olay, dün öğleden sonra, Kozcağız beldesine bağlı Yenişar Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oturan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan Mustafa Geredeli, önceki gün akşam saatlerinde karşı komşusu emekli maden işçisi Celal Geredeli´ye, "Evinizdeki lambaları söndürün, rahatsız oluyorum" dedikten sonra tehditte bulundu. Dün aynı konuda komşular arasında tartışma yaşandı. Mustafa Geredeli, evindeki av tüfeğini alarak, komşunun evinin önüne gitti. Mustafa Geredeli tüfeğini ateşleyerek Celal Geredeli ve gelini Selda Geredeli´yi vurdu. Daha sonra Celal Geredeli´nin oğlu Bilal Geredeli´ye (46) ateş eden Mustafa Geredeli, olaya müdahale etmek isteyen komşusu Döndü Geredeli´yi (60) de vurdu. Mustafa Geredeli daha sonra tüfekle kendini vurdu. Celal ve Selda Geredeli yaşamlarını yitirirken, yaralanan Bilal Geredeli, Döndü Geredeli ve Mustafa Geredeli tedaviye alındı. <br>Celal Geredeli ve Selda Geredeli´nin cenazeleri sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, köy mezarlığına götürüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda kişinin cenaze törenine katılmasına izin verilirken, jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Celal ve Selda Geredeli köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. <br>YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR <br>Komşularını öldürdükten sonra intihara kalkışan Mustafa Geredeli´nin yoğun bakımda tedavi altında olduğu, Döndü Geredeli´nin ise serviste tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saçmalarının kolunu sıyırması sonucu yaralanan Bilal Geredeli´ye ise olay yerinde müdahalede bulunulmuştu. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-26 13:01:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.